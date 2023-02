‘Titelverdediger’ Jesse ter Beek is het scoren zeker nog niet verleerd

Update Voetbaloverzicht Arnhem e.o. Spectacu­lai­re come-back OVC'85 tegen Otterlo, belangrij­ke winst voor DUNO

OOSTERBEEK/DOORWERTH - OVC'85 boekte zaterdag in de tweede klasse C een even belangrijke als spectaculaire overwinning op Otterlo: 4-2. Enkele kilometers verderop won DUNO in 1D het eerste duel na de winterstop met 2-1 van Sliedrecht.