Toon Hartemink opgestapt als voorzitter MASV, Eef Kasteel terug

,,Geen ruzie, maar verschil van inzicht met medebestuursleden over hoe zaken geregeld moeten worden. Daar voelde ik me niet langer senang bij”, zegt Hartemink, die zijn gevoel besprak met voorganger en clubman Eef Kasteel. ,,Een prima gesprek. We gaan in goede verstandhouding uit elkaar. Wellicht keer ik op termijn in een andere rol nog terug bij MASV.”

Eef Kasteel volgt, vooralsnog op interimbasis tot juni, Hartemink op. Voor Kasteel betekent het een terugkeer op zijn oude post. ,,Jammer, dat het zo gelopen is. Ik was blij dat Toon het destijds wilde overnemen”, zegt Kasteel die zelf Hartemink bij de club binnenhaalde en de komende maanden bekijkt of hij eventueel langer doorgaat. ,,Er komt gewoon een vacature en dan bekijken we welke kandidaten beschikbaar zijn. Als dat het beste is voor MASV, dan ga ik door. De club laat ik niet in de steek.”