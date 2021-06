Toon Hartemink van start als voorzitter MASV, Eef Kasteel treedt terug

Wie zijn de concurren­ten van marathon­man Frank Futselaar?

8 april ARNHEM - Marathonloper Frank Futselaar (29) heeft de limiet voor de Olympische Spelen al gelopen, maar de Arnhemmer is desondanks nog niet zeker van deelname in Japan. Daarom start hij zondag in het Italiaanse Siena in de hoop om een nog wat scherpere tijd neer te zetten.