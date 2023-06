Trainer-coach Ard van Anken begint bij Upward vol ambitie aan nieuwe klus

,,Na acht jaar maak je een afweging. Ik had een team met een vaste kern en dan vraag je je af of de magie er na al die tijd nog is? En wat je terugkrijgt voor de energie die je erin stopt?”, legt Van Anken uit. ,,Het antwoord? Het was aan het einde allemaal wat minder. Dat geeft ook niet, maar je moet voor jezelf wel het gevoel hebben dat het nog werkt.”

Zijn keuze voor de vrouwen van Upward staat volledig los van de degradatie uit de overgangsklasse met de mannenploeg. ,,Ook als we ons hadden gehandhaafd, had ik overwogen de switch te maken”, verklaart Van Anken. ,,Het is niet mijn ‘brood’. Er moet een match zijn en het moet over en weer goed voelen.”

Clubman

Maarten Kloppers vertrekt als trainer-coach bij de vrouwen, dus de overstap van Van Anken lag voor de hand. ,,Ik ben een clubman, ken de dames en heb ze dit seizoen al eens getraind. Deze week hadden we ook de eerste open training en natuurlijk is er een verschil met de mannen in kracht en snelheid. Maar er zit potentie in deze ploeg. Dat weet ik, omdat ik ook een technische kaderfunctie heb en me bemoei met de doorstroom. Het is een gezonde ambitie om op termijn weer overgangsklasser te worden.”

Van Anken, al 38 jaar verbonden aan Upward, gaat komend seizoen samenwerken met Stephan Reijnen, zijn rechterhand. ,,Ik ken Stephan al 25 jaar. Zijn dochters zaten in het eerste van Upward, toen ik in het verleden vier jaar assistent was. Vanuit zijn voetbalverleden bij SML brengt Stephan felheid en wilskracht. Daarnaast zitten we qua spelopvatting, discipline en plezier op dezelfde golflengte.”