Tristan Tulen naar uitzonderlijk EK-zilver: ‘Nu om tafel met NOC*NSF, we betalen nog veel uit eigen zak’

voetbal Arnhem Eendracht en SC EDS naar de finale, Elsweide treurt om degradatie

Eendracht Arnhem staat in de finale van nacompetitie voor een plek in de vierde klasse na een bizarre zege op Voorst (3-4). In en tegen Voorst leverden de Arnhemmers een ware thriller af. Op een moment dat het gedaan leek met de bezoekers waren oplevingen van Sander Kok en Michel de Kinkelder goed voor twee treffers. EDS is komende zondag de opponent in de finale.

12 juni