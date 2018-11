Van Bemmel weet al jaren dat Fontijn een zekerheidje is voor de medailles, maar zegt niet verrast te zijn door het sterke optreden van de Nijmeegse debutante, gevormd in de Arnhemse boksschool van Fred Royers. ,,Verrast niet, we wisten al lang dat ze goed was. Anders hadden we haar niet uitgezonden naar dit WK. We kennen haar als amateurbokser en ze heeft een heel vechtsportverleden achter de rug in het kickboksen en muay thai (Thais boksen,red.). Maar ze is er ook lang uit geweest, heeft een pittige tijd gehad.”



Niet verrast, wel onder de indruk. ,,Wat ze hier laat zien, is echt waanzinnig. Ze is nieuw in dit team en precies wat we nodig hebben. Ze straalt wat uit, is onverzettelijk, heeft ambitie en passie. Ze is goed coachbaar, maar weet zelf ook precies wat ze wil. De vonken spatten er vanaf. Ze heeft een winnaarsmentaliteit en vrolijkheid, prachtig om te zien.”



Van Bemmel, in het verleden ook coach van olympische medaillewinnaar (zilver) Orhan Delibas uit Arnhem verwacht veel van de halve finales vrijdag. ,,We hoeven haar geen druk op te leggen. Een prijs heeft ze toch al. Ze is een geschenk uit de hemel, we zijn er allemaal heel erg blij mee.”