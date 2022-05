UPDATE: DUNO in de problemen, Dieren verplettert Redichem, doelpunten tellen bij DVOV en ESA

Update Arnhemia heeft slechts vier spelers en komt niet opdagen voor restant bij Basteom

STEENDEREN/ARNHEM - Het restant van de wedstrijd Basteom-Arnhemia in de vierde klasse D is donderdagavond niet doorgegaan. Arnhemia kon niet genoeg voetballers op de been brengen en kwam niet opdagen in Steenderen.

29 april