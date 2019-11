Vader en dochter: Komt de nieuwe 'tennis-sister' uit Arnhem?

‘Niet ingecalcu­leerd verlies’ DFS Arn­hem

24 november ,,Hier had ik geen rekening mee gehouden. Deze nederlaag was niet ingecalculeerd”, zei coach Hilde Koehorst van DFS Arnhem (hoofdklasse B) na het verlies (18-24) van haar ploeg, thuis tegen Zwolle. ,,Het was heel erg tam en we maakten te veel technische fouten.”