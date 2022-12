VDZ-VVO is de topper in de regio, ook DUNO-Bennekom en SC Veluwezoom-SC Rheden

Voetbalprogramma Arnhem e.o.De publiekstrekker in het amateurvoetbal in de regio Arnhem is zondag het duel tussen VDZ en VVO op sportpark ’t Cranevelt in Arnhem. De topper in de derde klasse B begint om 14.00 uur.

Volledig scherm VDZ en VVO ontmoetten elkaar vorig jaar in augustus na een lange coronapauze in een oefenwedstrijd. VDZ won met 2-1. © Gerard Burgers

De Velpenaren staan na negen duels riant op kop met liefst vijf punten voorsprong op nummer twee VDZ. ,,Maar”, verzekert trainer Peter Gerritsen, ,,we komen niet voor een puntje. Wij gaan zoals altijd voor de overwinning, maar als er iets anders nodig is tijdens het duel, dan bekijken we dit natuurlijk.”

Bij VVO is aanvoerder Jordi van Doesburg na lange afwezigheid weer van de partij, terwijl Luuk Kersten vanwege twee gele kaarten afgelopen zondag tegen Concordia Wehl geschorst is.

Marco Corba is bij het nog ongeslagen VVO de grote man. De van RKHVV teruggekeerde middenvelder scoorde dit seizoen al zeventien keer. ,,Het is bizar wat hij laat zien. Onmogelijke ballen vliegen erin, maar er zijn meer jongens die kunnen scoren bij VVO”, stelt Gerritsen.

Wilco Klop, trainer van VDZ, weet wat de opdracht is zondag. ,,Wil je wat, dan moet je winnen”, zegt de ervaren oefenmeester die niemand gaat ‘opofferen’ aan Corba. ,,Mandekking heeft geen zin, daarvoor is hij te slim. We moeten het in de organisatie oppakken. Zorgen dat de ballen niet bij hem komen. En als hij toch scoort, dan moeten we er eentje meer scoren”, is de simpele analyse van Klop die over een complete selectie kan beschikken en hoopt op veel publiek ,,Dat verdient deze wedstrijd.”

SC Veluwezoom-SC Rheden

Zondag is ook de derby in 4F tussen SC Veluwezoom en koploper SC Rheden op sportpark De Pinkenberg. De Velpenaren kunnen wellicht wat vertrouwen peuren uit de winst bij de andere streekgenoot SC EDS (2-3), terwijl de Rhedenaren op jacht gaan naar hun achtste overwinning op rij.

DUNO-Bennekom

Op zaterdag is de streekderby tussen DUNO en Bennekom (13.00 uur) in de eerste klasse D op voorhand een aantrekkelijke pot. Bij de ploeg uit Doorwerth is Arnhemmer Marc Bronkhorst per direct de opvolger van John Willems als assistent van hoofdtrainer Martijn Bartels. Willems kon zijn werk en het hoofdtrainerschap van vierdeklasser EDS niet langer combineren met zijn werkzaamheden voor de zaterdageersteklasser uit Doorwerth.

De 46-jarige Bronkhorst begon dit seizoen als trainer van vierdeklasser Arnhemia, maar gaf daar een maand geleden de brui aan. Ook Bennekom wisselde afgelopen week van trainer. Hoofdcoach Aad van den Berg werd dinsdag ontslagen na een beroerde seizoenstart: Bennekom staat voorlaatste in 1D. Assistent Jacco Meurs heeft tot de winterstop de leiding gekregen.

Wedstrijden vervroegd

De clubs in het zaterdagvoetbal hebben hun wedstrijden massaal vervroegd om op tijd voor de televisie te zitten voor het WK-duel van Nederland tegen de Verenigde Staten (16.00 uur). Bij de wedstrijden van DUNO, OVC’85, ESA, DVOV, Zuid Arnhem, De Paasberg, Redichem, Wodanseck en CHRC wordt afgetrapt tussen 12.30 uur en 14.00 uur. Alleen vv Dieren (bij CJVV in Amersfoort) en de vrouwen van Eldenia (bij DSE in Etten-Leur) beginnen om 14.30 uur en missen een deel van Oranje.

Programma zaterdag 3 en zondag 4 december

Zaterdagvoetbal

Zuid 1

Eerste klasse D: Sliedrecht-Almkerk, DZC’68-LRC Leerdam, Oranje Wit-DTS’35 Ede, DUNO D-Bennekom (13.00 uur), Nivo Sparta-SVW, SVL-Achilles’29. Scherpenzeel vrij.

West 1

Tweede klasse C: Valleivogels-VRC, OVC’85-Lunteren (13.30 uur), CDW-Otterlo, Jonathan-Veensche Boys, CJVV-VV Dieren (14.30 uur), Woudenberg-ASC Nieuwland, Delta Sports-De Merino’s.

Oost

Derde klasse A: Blauw Geel’55-ESA (13.30 uur), JVC Cuijk-SKV, VVA Achterberg-Advendo’57, Juliana’31-Renswoude, ONA’53-Veenendaal, SV De Braak-WAVV.

Derde klasse E: AVW’66-Oene (13.00 uur), DVOV-Twello (12.30 uur), Oeken-Eerbeekse Boys, SC Brummen-Be Quick Zutphen, SC Eefde-ZZC’20, SC Teuge-FC Zutphen. VIOS Vaassen vrij.

Vierde klasse B: Kesteren-DFS, SDOO-Excelsior Zetten, SVHA-FC Lienden, ASV Zuid Arnhem-Uchta (13.00 uur), De Paasberg-Dodewaard (13.30 uur). Arnhemse Boys vrij.

Vierde klasse C: GVC-Rood Wit’58, Barneveld-Redichem (13.00 uur), Harskamp-Ede/Victoria, Stroe-WVV Wageningen, Wodanseck-SDS’55 (13.00 uur), CHRC-Fortissimo (14.00 uur).

Vrouwenvoetbal

Topklasse: Be Quick’28-FC Eindhoven, DSE-Eldenia (za 14.30 uur), DSS-ACV, FC Rijnvogels-Saestum, Oranje Nassau-Wartburgia, DTS’35 Ede-Ter Leede.

Eerste klasse C: VDZ-Witkampers (zo 11.00 uur), Winkel-Schijf, SC Buitenveldert 2-ADO’20, BSC-Hoogland, RKSV Nuenen-RKVV Velsen, Antibarbari-Always Forward.

Zondagvoetbal Oost

Eerste klasse D: De Bataven-SC Bemmel (za 20.00 uur), Leones-RKHVV (14.00 uur), SV TOP-Voorwaarts Twello, Columbia-Winterswijk, SDO-Berghem Sport, MASV-WSV (14.00 uur). Woezik vrij.

Derde klasse B: Pax-Eldenia (14.00 uur), DVV-HC’03, VIOD-Doetinchem, Concordia-Wehl-FC Bergh, SML-Gendringen (14.00 uur), VDZ-VVO (14.00 uur), SC Westervoort-FC Dinxperlo (14.00 uur).

Derde klasse C: Jonge Kracht-HAVO (14.00 uur), Quick 1888-FC Jeugd, SCE-RKSV Driel, Blauw Wit-Brakkenstein, DSZ-Trekvogels, DVOL-Angeren, GVA-Rood Wit.

Vierde klasse F: SC EDS-Orderbos (15.00 uur), Loenermark-Victoria Boys, TKA-Vaassen, SC Veluwezoom-SC Rheden (14.00 uur), Activia-Klarenbeek. WWNA vrij.

Vijfde klasse C: Babberich-RVW (14.00 uur), SDZZ-RKPSC, Den Dam-Ajax Breedenbroek, Elsweide-NVC Netterden (14.00 uur), SVGG-Dierensche Boys (14.00 uur), Gelders Eiland-Eendracht Arnhem (14.00 uur). SHE vrij.

