Velpse Jasmijn Lau pakt goud bij EK Onder 23 jaar

Liefst twaalf hockeyers verlaten MHC Oosterbeek: ‘Geen volwaardig elftal op dit moment’

7 juni Het is sterk de vraag of MHC Oosterbeek komend seizoen een eerste mannenteam op de been kan krijgen. Liefst twaalf van de vijftien selectiehockeyers vertrekken deze zomer bij de derdeklasser.