Voetbaloverzicht: Eindelijk weer een driepunter voor RVW

Eindelijk weer een driepunter voor RVW

RVW-Veluwezoom: 1-0 (1-0).

HEELSUM - In de degradatiestrijd in de vierde klasse D heeft RVW goede zaken gedaan. De ploeg van trainer Peter van den Borden versloeg op eigen veld Veluwezoom met 1-0. Een stand die al bij rust was bereikt. De gevierde man bij de thuisclub was de jonge aanvaller Sander Bos die vlak voor rust een fraaie solo bekroonde met een evenzo fraaie ‘krul’ in de verre hoek. Het bleek uiteindelijk het winnende doelpunt te zijn.



„Eindelijk zat het ons een keer mee”, verzuchtte Van den Borden na afloop. „We hebben met vechtvoetbal en een fantastisch keepende Niels Derks de overwinning over de streep kunnen trekken. Na rust kreeg Veluwezoom nog wel wat kansjes en schoten ze een keer op de lat, maar wij hadden via Luuk Hendriks nog een kans op een doelpunt. In de slotfase was het een kwestie van overleven en dat is gelukt. Ik hoop, dat de overwinning een opmaat is voor nog meer succes, want we kunnen nog wel wat puntjes gebruiken.”