Voetbaloverzicht: RVW stort in en verliest met ruime cijfers van Groessen

RVW stort na rust in en verliest ruim van Groessen

SC Groessen–RVW: 6-2 (2-2). GROESSEN – RVW heeft op bezoek bij SC Groessen diep moeten buigen voor de thuisclub. Voor rust kon de ploeg van trainer Peter van den Borden nog redelijk gelijke tred houden: 3-2, maar in de tweede helft liep de Heelsumse tank langzaam leeg en werd het toch nog een ruime nederlaag: 6-2. Voor RVW was Roy van Lagen tweemaal trefzeker.

„Ook nu moest ik weer met een fors gehavende selectie op pad”, somberde de geplaagde van den Borden. „Mijn beide keepers waren niet beschikbaar en moest ik een beroep doen op Ricardo Hosmus, die in het verleden wel eens gekeept heeft. Ideaal is dat natuurlijk niet. Hij heeft het naar behoren gedaan hoor, maar in een aantal situaties zie je dat hij ritme mist. Voor rust konden we Groessen redelijk bijhouden en was het jammer, dat vlak voor rust de 3-2 nog viel. Je weet, dat je het na rust lastig gaat krijgen, zeker tegen een goede ploeg als Groessen. Wil je hen partij kunnen bieden dan moet je compleet zijn en dat waren wij weer geenszins. Nadat na rust al snel de 4-2 viel, stortten wij in en kon Groessen gemakkelijk uitlopen naar die 6-2. Opnieuw een teleurstellende uitslag voor ons.”