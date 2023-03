Volleybalsters Rebelle bereiken bekerfinale na vijfsetter op sfeervolle avond

Rebelle, uitkomend in de derde divisie, voegt zo een uniek toetje toe aan een uitstekend seizoen. De Dierensen zijn al dertien duels ongeslagen en maken in de competitie nog kans op promotie. ,,Dat hebben we niet in eigen hand, maar is nu ons grote doel”, aldus Akse. ,,Met de bekerfinale hebben we hoe dan ook nog een kans om het seizoen heel mooi af te sluiten.”