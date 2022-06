‘Voordeeltje’ EDS in finale tegen Eendracht Arnhem: KNVB kiest voor kunstgras, meeste midweeks duels om 19.00 uur

Eendracht Arnhem had zondagmiddag na de spectaculaire winst in de halve finale bij Voorst (3-4 na een ommekeer in de laatste vijf minuten) de wens uitgesproken op natuurgras te spelen. Bij voorkeur op het veld van het nabijgelegen SV De Paasberg in Arnhem, ook nog verwikkeld in de strijd om de nacompetitie.