Voorsprong ESA in drie wedstrijden geslonken van 13 naar 4 punten, verhitte slotfase en afkoelingsperiode bij Arnhemse Boys

Stef te Veluwe bikkelt met liefde voor VDZ: ‘Een tegenstan­der boeit me niet. Gewoon erin kletsen’

Stef te Veluwe (19) stond gistermiddag symbool voor de strijdlust van VDZ tegen koploper SC Westervoort (4-4). De kleine vechtjas op het middenveld liep zich de longen uit het lijf, bikkelde in de duels en joeg overtuigend een elfmeter in de touwen. Het puntje in het zeer vermakelijke duel noemde Te Veluwe een tegenvaller, want promotie is het doel dit seizoen voor de Arnhemmers.