VV Dieren herstelt zich van mispeer, corona zit CHRC achterna

Tegen laagvlieger ZZC'20 brak de 17-jarige invaller Raimo Kemming de ban voor de Dierenaren die eerst op achterstand kwamen. Kemming maakte de 2-1. ,,Dat was een werelddoelpunt”, jubelde coach Bram Wijnands van Dieren. ,,Hij kwam vanaf de zijkant en schoot de bal hard in de korte hoek onderkant lat.”

Corona zit CHRC achterna

,,Vlak voor de wedstrijd werd ik geconfronteerd met een drietal Corona-afmeldingen. Gelukkig kon ik een beroep doen op spelers van Onder 17, die verdienstelijk speelden. Helaas kwamen we al na vier minuten door een eigen doelpunt van Raimon Rensen op achterstand. Voor rust viel ook de 2-0 ook nog. Toen was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Na rust hebben we onze huid toch nog duur verkocht, maar tot scoren kwamen we helaas niet meer. DFS deed dat nog wel een keer. Uitblinker was onze keeper Thomas Vlastuin.”