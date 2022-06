vv Dieren kampioen na 3-0 zege op ESA, Redichem en DUNO veroordeeld tot nacompetitie

Afscheids­toer­nee Jasper Broenink bij Oost-Arn­hem: ‘Kampioen­schap zou mooi zijn’

Jasper Broenink is bezig aan zijn laatste maanden bij Oost-Arnhem. De korfballer vertrekt na twee seizoenen naar Animo in Geldermalsen. Zijn grote wens: afscheid nemen met het kampioenschap. Bij de hervatting van de veldcompetitie in de hoofdklasse A was Heerenveen zaterdag geen partij voor de ploeg van coach Henco Pullen: 29-12.

9 mei