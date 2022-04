VV Dieren niet van start na hartstilstand; ergernis bij De Paasberg na korfbaluitslag, OVC’85 met 9 man langs AVW’66

HOOFDKLASSE A

ARC-Duno 4-2, doelpunten Duno: Jochem Jansen en Julian Hensen DUNO is na de vijfde nederlaag op rij afgezakt naar een nacompetitieplek in de zaterdag hoofdklasse A. De ploeg van trainer Anoush Dastgir verloor zaterdagmiddag na een snelle 2-0 achterstand met 4-2 bij ARC. Lees hier verder.

TWEEDE KLASSE G

OVC’85 - AVW’66 3-2 (2-1) scoreverloop: 1-0 Jordy Kruissink, 2-0 Joep Corbeek, 2-1 Jurre Goedhart, 2-2 Adil Elhamri, 3-2 Terence Mesaki

OVC won na een krankzinnige slotfase op Sportpark De Bilderberg in Oosterbeek. AVW’66 kwam diep in blessuretijd langszij via invaller Adil Elhamri. Thuisploeg OVC’85 stond in die hectische slotfase met slechts negen man op het veld, omdat eerst Luuk van Gestel rood zag (tweemaal geel) en kort daarna ook ploeggenoot Timo Hoogveld. De invaller kreeg ook zijn tweede gele kaart, maar had eigenlijk bij zijn eerste al direct rood moeten krijgen vanwege zijn spijkerharde overtreding op AVW spits Robin van Otegem.