VVO verslaat ook streekgenoot SC Rheden, RVW viert overwinning tegen Arnhemia: 0-11!

Dit artikel wordt geüpdatet, ververs de pagina om op de hoogte te blijven. Klik hier voor alle uitslagen van het zondagse amateurvoetbal.

EERSTE KLASSE E

MASV-ROHDA Raalte 2-3 (0-3). Kevin Peppels 0-1 en 0-2, Burak Basut 0-3. Angelo Siep 1-3 en 2-3.

MASV leek op een afstraffing af te stevenen tegen ROHDA Raalte. Bij rust stond het 0-3 voor de koploper op sportpark Malburgen West in Arnhem. Na de hervatting kantelden het duel, omdat de thuisploeg meer energie in de wedstrijd stak. Twee treffers van Angelo Siep zorgden voor enerverende slotfase. De koploper was nonchalant in de counters, waardoor MASV uitzicht hield op een puntje. Verdediger Ali Edan was nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald.

Trainer Jan Oosterhuis zag zijn ploeg voor de pauze defensief schutteren. ,,Drie persoonlijke fouten, dan maak je het jezelf lastig. Voetballend waren we niet veel minder. Na de pauze hebben we het goed gedaan. We maken het ROHDA lastig en leggen ze onze wil op. Dat is gewoon knap tegen zo’n goede ploeg.” MASV kan de laatste drie duels vrijuit voetballen, omdat het geen belangen meer heeft. Oosterhuis wil echter nog een keertje gas geven. ,,We willen het seizoen goed afmaken. Deze ploeg heeft dit seizoen maximaal gepresteerd.”

DERDE KLASSE B

VVO-SC Rheden 3-0, goals: Berni van Vloten, Mohammed Edan, Bas Korteling.

VVO heeft in acht dagen negen punten binnen gesleept. Na zeges op Doetinchem (1-3) en Ruurlo (0-2) werd zondagmiddag SC Rheden verslagen.

VVO-coach Peter Gerrisen was logischerwijs dik tevreden. „Het collectief is onze kracht. We staan nu op 34 punten en zoveel punten heeft de club volgens mij nog niet eerder gehaald in de derde klasse.” SC Rheden staat voorlaatste en moet vrezen voor degradatie.