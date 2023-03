Wedstrijden van vv Dieren, OVC'85, DVOV, Zuid Arnhem, CHRC en Eldenia-vrouwen afgelast

Thom Stunnen­berg leidt met ‘wereldgoal’ ommekeer in tegen Otterlo, maar OVC’85 heeft nog lange weg te gaan in degradatie­strijd

OOSTERBEEK - De stemming was zaterdagmiddag opperbest in het OVC’85-kamp. De verdiende 4-2 thuisoverwinning op concurrent Otterlo in de tweede klasse C zorgde voor opluchting en vooral blijdschap op sportpark De Bilderberg in Oosterbeek.