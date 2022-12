Wéér een hattrick: Mehmet Gökdemir is niet bij te houden voor de concurrentie

Job Spijker van Eldenia beslist opnieuw derby: ‘Schieten maar, anders was ik van vermoeid­heid omgevallen’

De naam Job Spijker (20) willen ze op sportpark ’t Cranevelt bij VDZ voorlopig even niet meer horen. In de extra tijd schoot de aanvaller Eldenia naar de overwinning (1-2). Een kunststukje dat de Eldenaar vorig seizoen ook al flikte in de derby. Het betekende de eerste punten voor Eldenia dit seizoen. Bij de thuisploeg, juist bezig aan een sterke serie, overheerste ongeloof na de zeperd.

7 november