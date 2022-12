Weer een weekeinde vol 'topduels', wedstrijd van DVOV afgelast

Voetbalprogramma Arnhem e.o.ARNHEM - In de laatste ronde in het amateurvoetbal voordat voor de meeste clubs de winterstop aanbreekt, staan er in de regio Arnhem weer volop interessante wedstrijden op het programma. MASV-De Bataven, Eldenia-SML, SC Rheden-SC EDS, Elsweide-Gelders Eiland, Arnhemse Boys-ASV Zuid Arnhem, DFS-De Paasberg zijn de grootste ‘highlights’.

De velden, veelal met kunstgras, blijken goed bestand tegen de vorst. Van de clubs uit Arnhem en omgeving is (tot dusver) alleen de wedstrijd van DVOV, bij Eerbeekse Boys in de derde klasse E, zaterdag afgelast.

MASV-De Bataven, de nummer vier tegen de ‘virtuele’ koploper, is zondag de absolute topper in deze regio. De Arnhemmers verkleinen bij een overwinning het gat met de Gendtenaren in de eerste klasse D tot één punt en kunnen na de winterstop volop meestrijden om de titel.

De Arnhemse derby Eldenia-SML is in de derde klasse B voor beide ploegen vooral van belang om van de onderste plaatsen weg te blijven. Door de versterkte degradatieregeling is zelfs een plek in de middenmoot dit seizoen niet veilig. SML staat op de achtste plek net boven de streep, voor Eldenia is de situatie als nummer 12 nog precairder.

Periodetitel

SC Rheden en Elsweide kunnen zondag al de eerste kroon op hun voetbalseizoen zetten. De Rhedenaren verzekeren zich van de eerste periodetitel in 4F bij winst in de streekderby met SC EDS, de Arnhemse club doet in 5C hetzelfde bij winst in de topper tegen de nummer twee Gelders Eiland.

SC Rheden verspeelde na verlies in het openingsduel met Orderbos (0-1) alleen afgelopen zondag nog punten tegen SC Veluwezoom (2-2).

Elsweide is na negen wedstrijden nog zonder puntenverlies, tegenstander Gelders Eiland is ook nog ongeslagen, maar de ploeg uit Aerdt speelde wel twee keer gelijk.

Zaterdag

Op zaterdag trekken vooral twee wedstrijden in de vierde klasse B de aandacht. DFS-De Paasberg in Opheusden is het duel tussen de nummers één en twee, waarbij de Arnhemmers eigenlijk slechts gebaat zijn bij een overwinning. In dat geval brengt De Paasberg de marge met de koploper halverwege de competitie terug tot één punt en is er weer van alles mogelijk in de titelstrijd.

Arnhemse Boys-ASV Zuid Arnhem is behalve een boeiende derby al een soort degradatiestrijd. Om niet af te zakken naar de vijfde klasse is een plaats bij de eerste zes vereist en dat is precies de plek waar beide ploegen voor strijden. Bovendien is de Arnhemse twist ook het duel van vader Giovanni Zweers (trainer Zuid Arnhem) tegen zijn zoon Nigel (speler Arnhemse Boys).

Programma zaterdag 10 en zondag 11 december

ZATERDAGVOETBAL

Zuid 1

Eerste klasse D: Achilles’29-Nivo Sparta, Bennekom-SVL, DTS’35 Ede-Scherpenzeel, Almkerk-DUNO D (14.30 uur), LRC Leerdam-Oranje Wit, SVW-DZC’68. Sliedrecht vrij.

West 1

Tweede klasse C: Lunteren-CJVV, Valleivogels-Delta Sports, ASC Nieuwland-CDW, Otterlo-Jonathan, Veensche Boys-OVC’85 (14.30 uur), VRC-Woudenberg, VV Dieren-De Merino’s (14.30 uur).

Oost

Derde klasse A: Veenendaal-VVA Achterberg, ESA-ONA’53 (14.30 uur), Advendo’57-SV De Braak, Renswoude-Blauw Geel’55, SKV-Juliana’31, WAVV-JVC Cuijk.

Derde klasse E: Eerbeekse Boys-DVOV afgelast, Oeken-AVW’66 (14.30 uur), FC Zutphen-SC Eefde, Twello-SC Brummen, Be Quick Zutphen-SC Teuge, ZZC’20-VIOS Vaassen.

Vierde klasse B: Arnhemse Boys-ASV Zuid Arnhem (14.30 uur), DFS-De Paasberg (14.30 uur), Excelsior Zetten-SVHA, FC Lienden-Kesteren, Uchta-SDOO. Dodewaard vrij.

Vierde klasse C: WVV Wageningen-Wodanseck (14.30 uur), Ede/Victoria-GVC, Redichem-Harskamp (14.30 uur), Rood Wit’58-Stroe, SDS’55-CHRC (14.30 uur), Fortissimo-Barneveld.

VROUWENVOETBAL

Topklasse: Saestum-DSS, Eldenia-FC Rijnvogels (za 13.00 uur), Wartburgia-DSE, Ter Leede-Be Quick’28, ACV-DTS’35 Ede, FC Eindhoven-Oranje Nassau.

Eerste klasse C: ADO’20-BSC, Always Forward-VDZ (zo 11.30 uur), Schijf-Antibarbari, Hoogland-RKSV Nuenen, RKVV Velsen-Winkel, Witkampers-SC Buitenveldert 2.

ZONDAGVOETBAL

Oost

Eerste klasse D: Berghem Sport-SV TOP, RKHVV-SDO (14.00 uur), WSV-Leones, Voorwaarts Twello-Woezik, MASV-De Bataven (14.00 uur), Winterswijk-SC Bemmel. Columbia vrij.

Derde klasse B: VVO-DVV (14.30 uur), Gendringen-FC Bergh, Doetinchem-SC Westervoort (14.00 uur), Eldenia-SML (14.30 uur), VDZ-Concordia-Wehl (14.00 uur), HC’03-VIOD afgelast, FC Dinxperlo-Pax.

Derde klasse C: RKSV Driel-Quick 1888, Rood Wit-SCE, Angeren-Trekvogels (in Nijmegen), Blauw Wit-DSZ, Brakkenstein-GVA, FC Jeugd-Jonge Kracht (14.30 uur), HAVO-DVOL.

Vierde klasse F: SC Rheden-SC EDS (14.00 uur), Klarenbeek-WWNA, Orderbos-Activia afgelast, Vaassen-Loenermark, Victoria Boys-SC Veluwezoom (14.00 uur). TKA vrij.

Vijfde klasse C: Dierensche Boys-SHE (14.00 uur), NVC Netterden-SDZZ, Ajax Breedenbroek-Eendracht Arnhem (14.00 uur), Elsweide-Gelders Eiland (14.00 uur), RKPSC-SVGG, RVW-Den Dam (14.00 uur). Babberich vrij.

