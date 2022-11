Youri Roseboom en Eefje van den Nieuwenhof katapulteren zich top-10 binnen

'Pitbull' Noa Kapteyn vindt een beetje druk best fijn en schittert bij Oost-Arn­hem

Een publiekswissel en een staande ovatie. Noa Kapteyn nam het zaterdag in de Arnhemse sporthal Valkenhuizen dankbaar in ontvangst. De korfbalsters, die een jaar na haar kruisbandoperatie weer haar eerste officiële zaalwedstrijd speelde, had een groot aandeel in de 33-15 zege van Oost-Arnhem op Fiks.

14 november