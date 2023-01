Youri Roseboom scoort zijn zeventiende en verstevigt plek in top-drie

Topscorers Arnhem e.o.ARNHEM - In de bovenste regionen van de topscorerslijst in de regio Arnhem veranderde weinig, vooral ook omdat diverse clubs de competitie na de winterstop nog niet hebben hervat. Youri Roseboom prikte er wel weer eentje in voor MASV tegen SDO (3-1) en bracht zijn totaal op 17 treffers.