Zaak is penibel bij voetbalclub EDS uit Ellecom: ‘We kunnen de huur niet betalen’

Korfbal League Record aantal goals helpt Oost-Arn­hem niet aan eerste zege

21 februari ARNHEM/KOOG AAN DE ZAAN Oost-Arnhem scoorde dit seizoen niet eerder 24 doelpunten in de Korfbal League. Het was echter niet genoeg voor een zege. In Koog aan de Zaan was KZ voor de tweede keer deze competitie (veel) te sterk voor de ploeg van trainer Ron Steenbergen: 38-24.