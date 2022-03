Zaterdaghoofdklasser DUNO zet zichzelf voor schut bij hekkensluiter, Eldenia-vrouwen breken de ban

Geweldige ‘hon­derd-me­ter’ goal van SML-doel­man Lukas Grizell was bewust

Lukas Grizell (20) baarde zondagmiddag opzien in Driel. De doelman van SML verschalkte zijn collega Paul de Wit van RKSV Driel met een perfecte volley. Een toevalstreffer zou je denken, maar dat was volgens Grizell zeker niet het geval. Een bewuste actie ingefluisterd door vader Vincent in de rust.

21 februari