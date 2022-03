Zwarte week voor Wodanseck: 57-jarige doelman uitgeschakeld door scheenbeenbreuk en plotseling overlijden clubicoon Van de Ven

WOLFHEZE – Het duel tussen hekkensluiter Wodanseck en koploper WAVV in de vierde klasse B werd een ongelijke strijd. In de eerste helft kon de thuisclub, vaak met kunst en vliegwerk, nog redelijk gelijke tred houden, maar na de snelle 0-2 na rust was het verzet gebroken. De Wageningers liepen daardoor uit naar een 0-5 overwinning.