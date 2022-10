Alleen ‘springschenen’ zitten Tom Queens nog even dwars

‘Hattrick’ Huissense Aniek Janssen in Oranje O17

MARINHA GRANDE/HUISSEN - Aniek Janssen had woensdagavond een belangrijk aandeel in de 4-1 overwinning die het Nederlands voetbalelftal voor speelsters onder 17 jaar boekte in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. De Huissense scoorde in het Portugese Marinha Grande zowel de 2-1 als de 4-1, en had ook een groot aandeel in de de derde treffer van Oranje.

