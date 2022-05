Als de rook is opgetrokken zijn werkers uit Gendt weer te sterk voor kunstgrasvoetballers uit Huissen

Stoppen met voetbal? Nee, dan zou Ricky Houterman het nog te veel missen

BEMMEL - De cirkel is rond voor Ricky Houterman. De nu 35-jarige voetballer debuteerde toen hij zestien was onder trainer Rob Bouman bij het eerste van Sportclub Bemmel en speelt zaterdagavond (19.00 uur) met dezelfde coach in Huissen tegen RKHVV. De aanvaller, geboren en getogen in Bemmel, speelt op vier jaar Jonge Kracht na, zijn hele leven voor de voetbalclub uit zijn woonplaats en plakt er komend seizoen nog een jaartje aan vast.

