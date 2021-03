Amerikaanse basketballer in Bemmel ontdekt Hollandse roots van acht generaties geleden: ‘Cool dat ik hier speel’

Huissense dammers draaien rollen om tegen regerend landskampi­oen Hijken

19 september HUISSEN - Het Huissense damteam had de wind mee in de openingswedstrijd tegen regerend landskampioen Hijken. De Betuwse ereklasser verloor vorig seizoen tegen de Drentse topper door één verliespartij de aansluiting met de koplopers. Nu waren de rollen omgedraaid. Huissen had aan één gewonnen partij voldoende voor de verrassende 9-7 triomf. Alexander Baljakin eiste met winst op Martin Dolfing de hoofdrol voor zich op.