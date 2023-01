Arvid de Kleijn uit Herveld gaat in 2023 sprinten voor Fabian Cancellara: ‘Voor hem gaan alle deuren open’

Voetbalprogramma Betuwe RKHVV met Frans Koenen op zoek naar eerherstel

HUISSEN - Met Frans Koenen op de bank als opvolger van Maik Angenent neemt RKHVV het zondag in Apeldoorn op tegen WSV. Het is de vraag of de Huissenaren zich na het tussentijdse afscheid van de hoofdtrainer snel kunnen herstellen van de dreun die ze vorige week incasseerden van De Bataven (0-4).

18 november