​Basketballer Mack Bruining van Yoast United ‘vlucht’ bij dopingcontrole: twee jaar schorsing

Yoast United scherp tot de laatste seconden, zoektocht naar nieuwe spelverde­ler

De basketballers van Yoast United hebben zondag hun tweede overwinning van het seizoen behaald. Basketball Academy Limburg ging er in de gezellig drukke Kooi in Bemmel met 74-70 af. Net zoals vorige week in Leeuwarden viel de beslissing pas in de laatste seconden.

10 oktober