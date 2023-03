Basketballers Yoast United belanden opnieuw onder Belgische ‘pletwals’

Einde aan bekeravon­tuur SC Bemmel: ‘De competitie heeft nou eenmaal prioriteit’

Sportclub Bemmel is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van het districtsbekertoernooi Oost. De eersteklasser verloor met 3-0 bij zaterdagvierdedivisionist AZSV in Aalten.