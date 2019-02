Basketbalsters Batouwe naar bekerfinale na thriller tegen Grasshoppers

Het verschil bij het eindsignaal in de zinderende Schaapskooi was één punt: 69-68, bij rust was het nog 35-40. De finale is op zaterdag 30 maart in Bemmel. Tegenstander is Loon Lions.



Batouwe keek het grooste deel van de wedstrijd tegen een achterstand aan, maar boog die in het laatste kwart om in de kleinst mogelijke voorsprong. Die had overigens groter kunnen uitvallen, maar Lisanne de Jonge en Anne van Vlijmen voelden de spanning vanaf de vrije worplijn.



Coach Daan de Heus was trots op de veerkracht van zijn ploeg. ,,We hebben ervoor geknokt. Ik had in de eerste helft nog het gevoel dat we te veel ontzag hadden voor Grasshoppers, maar dat was na de rust helemaal weg.”