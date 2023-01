Basketbalwalhalla der lage landen nog ver weg voor Yoast United

SC Bemmel beste Betuwse voetbal­club in 2022, op de voet gevolgd door Jonge Kracht

BEMMEL/HUISSEN - Sportclub Bemmel is de beste voetbalclub van de (Over)Betuwe in het kalenderjaar 2022. De eersteklasser haalde in 29 wedstrijden liefst 60 punten. Met een gemiddelde van 2,07 punten per duel bleef Bemmel derdeklasser Jonge Kracht (2,00) nipt voor.

3 januari