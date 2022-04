Batouwe heeft een paaswonder nodig: ‘Absoluut derde wedstrijd afdwingen!’

Oudjes halen einde niet bij gevecht OS­C-Angeren: ‘Had de pijp na een uur aardig leeg’

Dat Angeren met de in de basis teruggekeerde routinier Joep Pruijn, gisteren in Oosterhout van OSC zou winnen, was logisch, maar dat het piepjonge elftal rond oudgediende Twan van de Laak het de Angerense titelkandidaat zo moeilijk zou maken, was niet verwacht: 0-1.

