Batouwe moet doelen bijstellen door zware blessure en zwangerschap

Batouwe, dat zaterdagavond met 59-81 (27-38) verloor van Lions uit Landsmeer, mikt met een sterk verjongde ploeg nu op een bekerstunt en deelname aan de play-offs. Dat laatste is, aangezien acht van de negen ploegen van de competitie zich daarvoor plaatsen, vooralsnog realistisch. Een stunt in de beker ligt minder voor de hand. Lions is daarin later deze maand de tegenstander in de kwartfinale. Daarna wachten topploegen als Grasshoppers of Binnenland.