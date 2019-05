Bemmelse hockeyer(18) scoort met ‘haarziekte’: Muts af en gaan

Basketbal Chris Stomps laatste kunstje in Bemmel, of toch niet?

3 mei ARNHEM – Twee jaar eerder dan de doelstelling was staat Dreamfields Dolphins in de final four van de promotiedivisie. Morgen om 20.30 uur begint het feest in Bemmel tegen Grasshoppers uit Katwijk. Het laatste Bemmelse kunstje van coach Chris Stomp. Of toch niet?