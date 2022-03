Betuws sportweekend: Opvallende rentree bij Batouwe, bloederige vingerblessure hockeyer Bemmel

Yoast United snakt naar Samuel Idowu, 2.03 meter lange Brit wacht op werkvergun­ning

Yoast United is er zondag niet in geslaagd de historische eerste competitiewedstrijd tegen een Belgische tegenstander te winnen. In Brussel was Phoenix Brussels net te sterk: 89-81. Met nog twee minuten zuivere speeltijd op de klok, stond Yoast nog twee punten voor. Toen brak de smalle kern het team weer op.

