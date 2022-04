Betuws sportweekend: weken van de waarheid voor HV Huissen, waterpoloërs Thetis ‘te klein en licht’

Het publiek uit Bemmel en wijde omgeving heeft tot 3 april moeten wachten tot er een Belgische tegenstander in De Kooi kwam opdagen. Dat kan nooit de opzet van de nieuw opgerichte competitie zijn geweest. De verdeling in een nationaal en een internationaal deel is al voor discussie vatbaar, maar dat Yoast pas een maand voor het einde van de reguliere competitie een Belgische tegenstander ontvangt en eind april eindigt met drie thuiswedstrijden tegen Belgische teams, is absurd.



Maar drie spelers van Yoast schoten zich in de dubbele cijfers. Warner was in totaal goed voor 16 punten, Samuel Idowu voor 12 en Duane Wilson voor 11. De 2.06 lange Senegalese center Abdou Pape Badji maakte met 23 punten en 18 rebounds in zijn eentje het verschil.