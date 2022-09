Betuwse Bundesliga 2.0 barst los: wie is favoriet en wie wordt topscorer? ‘Derby’s op zaterdag, dan stappen en zondag uitslapen’

Danny Milder (35 jaar, GVA)

Beste van de Betuwe: ,,Jonge Kracht. Ondanks dat ze net gepromoveerd zijn, ja. Wij hebben altijd last van ze gehad. Zelfs in ons promotiejaar twee jaar geleden verloren we met 3-0.”

Slechtste van de Betuwe: ,,Met dit seizoen drie degradanten en drie nacompetitieplekken zie ik wel twee of drie Betuwse clubs aan de verkeerde kant eindigen. Angeren krijgt het zwaar en HAVO komt ook niet ver. Niet normaal, die nieuwe regeling. Maar we moeten eraan geloven.”

Betuws topscorer in 3C: ,,Ik hoop Tom te Boekhorst van ons. Ook al oogt hij voorlopig nog niet echt fit. HAVO komt als ploeg tekort en Driel heeft niet echt een goede spits.”