Betuwse derbyzondag: HAVO-GVA al na 7 minuten beslist, DVOL krijgt bal ‘amper van A naar B’

Opzienba­ren­de ‘remontada’ van RKHVV in topper op de Blauwen­burcht

RKHVV is de tweede helft van de competitie zondag begonnen met een halve misstap tegen concurrent Voorwaarts Twello (4-4). Dat het geen hele werd, was te danken aan een ‘remontada’ op de Blauwenburcht want halverwege was de stand in Huissen nog 0-4.

13 februari