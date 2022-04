Betuwse voetbalmeiden gaan internationaal

Betuwse baalavond: tweede nederlaag Jonge Kracht en pak slaag voor OSC

Jonge Kracht verloor voor de tweede week op rij een midweeks inhaalduel in 4D. Na de nederlaag in en tegen Doesburg vorige week, was donderdagavond in Steenderen SV Basteom te sterk voor de titelfavoriet uit Huissen: 3-2.

25 maart