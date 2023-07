Binnen een week drie nieuwelingen voor Yoast United, Roel van Overbeek het meest ervaren

Dat brengt de Nederlandse inbreng van het team, afgezien van zeven meetrainende talenten, op zes spelers. De bekendste van de drie nieuwelingen en direct inzetbaar is spelverdeler Roel van Overbeek. De nog net 22-jarige guard speelt al sinds zijn 16de op het hoogste niveau in Nederland voor Basketbal Academie Limburg, Dutch Windmills en het laatste jaar Landstede Hammers. In Zwolle speelde hij gemiddeld 21 minuten per wedstrijd.

Met Van Overbeek, Mike Schilder en Bart van Schaik heeft Yoast United de spelverdelerspositie ingevuld.

Boomlange talenten

Verder versterkte Yoast United de selectie met twee boomlange talenten. Zoals eerder gemeld komt de 18-jarige center Florian Rijkers van 2.10 meter over van Den Bosch Heroes waar hij op 15-jarige leeftijd debuteerde in de eredivisie. Hij is daarmee nog altijd de jongste speler ooit op dat niveau. Coach Jeroen van Vugt wil hem in Bemmel verder ontwikkelen tot een stabiele factor in de BNXT-League.

De 21-jarige Giel Paling is nog wat langer (2.15 meter). Hij is geen onbekende bij Yoast United, want vorig seizoen begon hij ook in het Bemmelse blauw-geel. Een knieblessure strooide roet in het eten, waarna hij bij de Academy van de Orange Lions in Amsterdam revalideerde. De bedoeling is dat Paling ook wedstrijden gaat spelen voor Dreamfields Dolphins, het promotiedivisie-team van de overkoepelende organisatie United Basketball.