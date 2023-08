Boeiende eerste speelronde: DUNO-SC Bemmel, Eldenia-Jonge Kracht, DVOL-GVA, HAVO-OSC en SVHA-Dodewaard

Voetbal Betuwe Excelsior Zetten roemloos uitgescha­keld in nacompeti­tie

GROESBEEK - Excelsior Zetten is zaterdag gestrand in de tweede ronde van de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. De ploeg van trainer Marcel Nijenhuis verloor in Groesbeek kansloos van Kolping-Dynamo: 4-1.