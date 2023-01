Charles Kazlauskas nog een jaar trainer van sterk draaiend De Bataven

De contractverlenging is geen verrassing, want Kazlauskas staat met de Gendtse ploeg bijna halverwege de competitie op de tweede plaats van de eerste klasse D. In verliespunten is De Bataven zelfs koploper. SC Bemmel heeft twee punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

De 40-jarige Kazlauskas is bezig aan zijn eerste seizoen in Gendt. Afgelopen zomer kwam hij over van Eendracht ’30 uit Mook. In het verleden was hij ook jeugdtrainer en assistent-trainer bij Spero.