Chiara Kaya nieuwe hoofdtrainster voetbalsters Eldenia

Bemmel en MASV leveren spektakel­stuk zonder winnaar: ‘Niet normaal deze wedstrijd. Weet je’

SC Bemmel en MASV hebben de toeschouwers gisteren in Bemmel en even krankzinnige als heerlijke wedstrijd voorgeschoteld. Dat er uiteindelijk geen winnaar kwam (4-4) was in orde, al schoten beide ploegen er bar weinig mee op.

3 april