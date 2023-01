Clubman Michiel Huberts volgt trainer Gerrit-Jan Barten op bij SV Angeren

Vertrouwen

,,Als we erin blijven is dat een wereldprestatie, maar anders gaat Michiel net zo graag met de selectie aan de slag in de vierde klasse", reageert bestuurslid Voetbalzaken Jan Peters van Angeren na de aanstelling van Huberts, die voor twee jaar tekent. ,,Hiermee spreken we van twee kanten het vertrouwen uit dat Michiel de juiste trainer is om de ingeslagen weg onder Gerrit Jan Barten te vervolgen.”