Contract trainer René Knuiman bij Jonge Kracht na vier jaar niet verlengd: ‘Verraste me wel’

Knuiman (53) staat na het jaar van de promotie met zijn ploeg keurig gedeeld vijfde in 3C. Mede daarom verraste het bericht de coach nogal. ,,We doen het al goed en worden alleen maar sterker. Dat had ik nog wel verder willen doorzetten. Ik had gehoopt, en misschien ook wel een beetje verwacht, dat we samen verder zouden gaan. Helaas is het anders.”