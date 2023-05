De Bataven en RKHVV plaatsen zich voor nacompetitie, SC Bemmel grijpt ernaast

Voetbal BetuweDrie kanshebbers, twee plekken. De Bataven, Sportclub Bemmel en RKHVV strijden deze pinkstermaandag in de eerste klasse D om deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie. We volgen de verwikkelingen op de velden vanaf de aftrap.

De Bataven heeft de beste uitgangspositie op de tweede plaats achter kampioen MASV met 46 punten (doelsaldo +15). SC Bemmel (44 punten, +30) en RKHVV (43 punten, +7) volgen op enige afstand. De Bataven heeft dus aan een punt voldoende in de uitwedstrijd bij Leones.

RKHVV staat tegen Woezik in Wijchen slechts één ding te doen: winnen. Alleen dan hebben de Huissenaren een kans om in elk geval SC Bemmel voorbij te gaan.

14.00 uur

Leones-De Bataven 0-0

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 0-0

Woezik-RKHVV 0-0

14.07 uur

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 1-0

Bemmel komt op 1-0. Jordi Lammertink opent de score na een pass van Nick Reijmers.

14.15 uur

Leones-De Bataven 1-0

De Bataven staat op achterstand in Beneden-Leeuwen. Zolang RKHVV niet met ruime cijfers wint bij Woezik, hoeven de Gendtenaren zich geen zorgen te maken.

14.18 uur

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 1-1

Nick Linthorst brengt de bezoekers uit Twello op gelijke hoogte.

14.19 uur

Leones-De Bataven 1-0

Een kopbal van Berend Nunes namens De Bataven wordt van de lijn gehaald.

14.24 uur

Wat ook nog een rol speelt bij de kanshebbers voor de nacompetitie, is de uiteindelijke eindklassering. De hoogst geklasseerde periodekampioen, dat is de nummer 2 in de eindstand van 1D, heeft namelijk de eerste ronde, op zondag 4 juni, vrijaf.

14.25 uur

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 1-1

Een doelpunt van Teun Peters voor Bemmel wordt afgekeurd. Buitenspel.

14.28 uur

Leones-De Bataven 1-1

De Bataven komt na een prachtige aanval op gelijke hoogte dankzij Jermo Wilsterman.

14.35 uur

Leones-De Bataven 1-1

Gele kaart Matiz Garttener (De Bataven).

14.36 uur

Woezik-RKHVV 0-0

Ondanks een paar kansen, lukt het RKHVV nog niet op voorsprong te komen in Wijchen.

14.39 uur

Leones-De Bataven 1-2

Matiz Garttener benut een strafschop voor De Bataven, nadat Jermo Wilsterman is neergehaald.

14.44 uur

Ook in de derde klasse C wordt gestreden om plekken in de nacompetitie. Het gaat tussen RKSV Driel, Quick 1888, Jonge Kracht en Brakkenstein, waarvan er zich twee kunnen plaatsen.

Tussenstanden: DVOL-RKSV Driel 0-0, Jonge Kracht-Rood Wit 1-2, Quick 1888-Brakkenstein 0-0

De kansen bij DVOL-Driel in Lent zijn schaars. Verdediger Tom Rikken van de thuisploeg was nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn kopbal was een prooi voor Driel-keeper Paul de Wit.

14.47 uur

Jonge Kracht kwam tegen Rood Wit nog wel op voorsprong door Wessel Janssen, maar Gijs Giebels en Jerral Thaihattu brachten Rood Wit op 1-2.

14.48 uur

Ruststanden:

Leones-De Bataven 1-2

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 1-1

Woezik-RKHVV 0-0

14.50 uur

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 1-1

SC Bemmel heeft wel een licht veldoverwicht, maar Voorwaarts komt er af en toe gevaarlijk uit. De gasten uit Twello was vorige week al winnaar geworden van de tweede periode en is dus al geplaatst voor de nacompetitie. Met een goed resultaat in Bemmel kunnen ze hun uitgangspositie nog verbeteren.



14.55 uur

Woezik-RKHVV 0-0

Het gaat aardig over en weer in Wijchen met wel de beste kansen voor RKHVV. Jelmer Goedhart miste alleen voor de keeper en een goal van Luuk Pelkman werd afgekeurd.

14.56 uur

Andere tussenstanden in 1D: Columbia-Berghem Sport 0-0, TOP-WSV 2-1, SDO-MASV 2-1.

14.57 uur

Ruststanden in 3C:

DVOL-RKSV Driel 0-0

Jonge Kracht-Rood Wit 1-2

Quick 1888-Brakkenstein 0-0

GVA-DSZ 3-0 (Bas Bombach, Thomas Janssen en Floyd Pere)

Angeren-HAVO 1-0 (Niels Kleijn)

Trekvogels-FC Jeugd 3-0

SCE-Blauw Wit 2-2

15.03 uur

In 3C heeft RKSV Driel aan een gelijkspel voldoende om de derde periodetitel te winnen. Bij verlies hebben Jonge Kracht en (theoretisch) Brakkenstein nog een kans. Dan wordt het doelsaldo bepalend.

Quick 1888 plaatst zich bij een gelijkspel of winst via de eindstand voor de nacompetitie. Verliest Quick 1888 kan Jonge Kracht ook daar nog de lachende derde worden, maar dan moeten de Huissenaren zelf wel winnen ...

15.05 uur

Op alle velden is de tweede helft begonnen.

15.10 uur

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 1-2

Cengizhan Genc brengt Voorwaarts op voorsprong. Zolang RKHVV niet op voorsprong staat, is er nog niets aan de hand voor Bemmel.

15.13 uur

Leones-De Bataven 1-2

Doelman Jamie Dekkers van De Bataven voorkomt enkele keren de gelijkmaker van Leones.

15.18 uur

DVOL-RKSV Driel 0-1

Doelpunt Damian Hendriks voor Driel. De middenvelder schiet in de 57ste minuut van afstand uiterst precies raak.

15.19 uur

Leones-De Bataven 1-3

Jermo Wilsterman maakt zijn tweede voor De Bataven.

15.21 uur

Quick 1888-Brakkenstein 0-1

Quick 1888 staat op achterstand. Dat betekent dat Jonge Kracht zou kunnen profiteren. Maar ook de Huissense ploeg kijkt nog tegen een achterstand aan.

15.23 uur

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 1-3

Het wordt nu wel bibberen voor Bemmel. Koen de Hullu vergroot de marge namens Voorwaarts.

15.28 uur

Woezik-RKHVV 0-1

Michael van Swaaij zorgt voor de (bevrijdende?) treffer voor RKHVV. Met deze tussenstanden plaatst RKHVV zich toch nog voor de nacompetitie.

15.30 uur

SC Bemmel-Voorwaarts Twello 2-3

Max Roelofs brengt de hoop terug voor Bemmel na een goede actie van Sidar Özcelik.

15.31 uur

Jonge Kracht-Rood Wit 2-2

Topscorer Joris Boehlé brengt Jonge Kracht langszij. Gaat het ‘wondertje’ dan toch nog gebeuren? De Huissenaren hebben nog wel tenminste één treffer nodig.

15.33 uur

GVA-DSZ 4-0

Van belang is de score niet meer, maar Tom te Boekhorst smaakt het genoegen te scoren in zijn afscheidswedstrijd voor GVA.

15.35 uur

Leones-De Bataven 1-4

De invallers doen het voor De Bataven. Anton Pere maakt er 1-4 van op aangeven van Jordi de Kramer.

15.40 uur

Woezik-RKHVV 1-1

Ai, ai. Foute terugspeelbal Nick Stienstra, Bob Rossen profiteert namens Woezik. Het staat gelijk. Gejuich in Bemmel.

15.41 uur

Quick 1888-Brakkenstein 0-1

Jonge Kracht-Rood Wit 3-2

Weer Joris Boehlé! Met deze standen gaat Jonge Kracht samen met Driel naar de nacompetitie.

15.45 uur

Woezik-RKHVV 1-2

Penalty voor RKHVV na overtreding op Lennart Rekmans. Michael van Swaaij schiet raak.

15.47 uur

Jonge Kracht-Rood Wit 3-3

Hoe is het mogelijk? Jonge Kracht geeft op de valreep de voorsprong uit handen.

15.51 uur

Leones-De Bataven 1-5

Anton Pere scoort in de slotminuut zijn tweede.

15.52 uur

Eindstand: LEONES-DE BATAVEN 1-5

De Bataven eindigt als tweede in 1D en is de eerste ronde van de nacompetitie vrij. Op zondag 11 juni spelen de Gendtenaren een uitwedstrijd tegen de nummer twee van de eerste klasse A (West 1).

15.54 uur

Eindstand: SC BEMMEL-VOORWAARTS TWELLO 2-3

Bemmel kan alleen nog hopen dat Woezik alsnog gelijk maakt tegen RKHVV, anders is het seizoen over en uit.

15.55 uur

Eindstand: WOEZIK-RKHVV 1-2

Trainer Frans Koenen en zijn mannen hebben het geflikt: de nacompetitie is bereikt. Zure druiven voor Bemmel.

15.58 uur

Eindstand: DVOL-RKSV DRIEL 0-1

Driel wint de derde periode en speelt nacompetitie.

Eindstand: JONGE KRACHT-ROOD WIT 3-3

Het was zo dichtbij, maar Jonge Kracht haalt het niet.

SCE, RKSV Driel en Quick 1888 spelen nacompetitie.

16.05 uur

Dit is het einde van dit live-blog. Dank voor de aandacht!